Son dakika haberleri: MİNİBÜS, YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Haberler
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Son dakika haberleri: MİNİBÜS, YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: MİNİBÜS, YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE'de minibüsün, yolcu taşıyan minibüse arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de minibüsün, yolcu taşıyan minibüse arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D- 655 Karayolu Çoban mevkisinde meydana geldi. Tayfun Bali yönetimindeki 81 ABZ 056 plakalı minibüs, Yığılca ilçesi ile Düzce arası yolcu taşıyan Ali Gül yönetimindeki 81 BG 541 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada sürücüler Bali ve Gül ile Veli Cellat, Mikail Akın ve Büşra Yıldız yaralandı. Veli Cellat, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veli Cellat, hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralı ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Son dakika haberleri: MİNİBÜS, YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Son dakika haberleri: MİNİBÜS, YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Son dakika haberleri: MİNİBÜS, YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Son dakika haberleri: MİNİBÜS, YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Son dakika haberleri: MİNİBÜS, YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Son dakika haberleri: MİNİBÜS, YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: MİNİBÜS, YOLCU MİNİBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Haberler
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