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Milli Eğitim eski Müdürü Oğuz oğlu hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Milli Eğitim eski Müdürü Oğuz oğlu hayatını kaybetti

Denizli Milli Eğitim eski Müdürü Mahmut Oğuz'un 41 yaşındaki oğlu Akın Oğuz, hayatını kaybetti.

DENİZLİ (İHA) - Denizli Milli Eğitim eski Müdürü Mahmut Oğuz'un 41 yaşındaki oğlu Akın Oğuz, hayatını kaybetti.

Denizli Milli Eğitim eski Müdürü Mahmut Oğuz'un 41 yaşındaki oğlu Akın Oğuz yaşamını yitirdi. Akın Oğuz'un KOAH hastası olduğu bir süredir özel bir hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Öğle saatlerinde yaşamını yitiren Oğuz'un 27 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de Servergazi Fetih Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Servergazi Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. - DENİZLİ

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