Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğrencilere 'Okullar tatil olmayacak' yanıtı - Haberler
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Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğrencilere "Okullar tatil olmayacak" yanıtı

AA / Semra Orkan - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin "Okullar tatil olacak mı?" sorusuna, "Okullar tatil olmayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin "Okullar tatil olacak mı?" sorusuna, "Okullar tatil olmayacak." diye yanıt verdi.

Bakan Özer, depreme karşı yenilenen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Törende, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Özer, okul bahçesinde çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu sırada salgın nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak eden öğrenciler, Bakan Özer'e, "Okullar tatil olacak mı?" şeklinde bir soru yöneltti.

Bakan Özer, sınıflarının penceresinden kendisine soru yönelten öğrencilere, "Okullar tatil olmayacak." diye seslendi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtına ise öğrenciler gülerek karşılık verdi.

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Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğrencilere
AA / Semra Orkan - Son Dakika Haberleri
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