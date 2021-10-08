Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir'de meslek lisesi ziyaretinde bulundu - Haberler
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir'de meslek lisesi ziyaretinde bulundu

AA / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir'de meslek lisesi ziyaretinde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meslek lisesini ziyaret etti.

BALIKESİR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meslek lisesini ziyaret etti.

Tarım, hayvancılık ve sağlık alanında eğitim veren Tıbbiyeli Hikmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Özer'i okul yöneticileri ve öğretmenler karşıladı.

Okuldaki çalışmalar hakkında bilgi alan Özer, okulu Ar-Ge merkezi yaptıklarını ve gerekli destekleri vereceklerini söyledi.

Katma değerli ürünler üretilmesi noktasında okul yöneticilerine tavsiyelerde bulunan Özer, okulun çok büyük bir alanda bulunduğunu ve bunun avantajlarından yararlanmaları gerektiğini belirtti.

Okul binalarını da inceleyen Özer, yanına gelen öğrencilerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Özer'e Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Belgin Uygur ve Yavuz Subaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve kurum müdürleri de eşlik etti.

AA / İsmail Özdemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir'de meslek lisesi ziyaretinde bulundu - Haberler
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