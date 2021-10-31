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MHP Grup Başkanvekili Akçay, Sarıgöl'de incelemelerde bulundu

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
MHP Grup Başkanvekili Akçay, Sarıgöl'de incelemelerde bulundu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde partililer ve üzüm üreticileriyle bir araya geldi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde partililer ve üzüm üreticileriyle bir araya geldi.

Akçay, düzenlenen etkinlikte, partililere seslendi. Yukarıkoçaklar Mahallesi'nde bağda üzüm kesimi yapan Akçay, burada üreticilerin talep ve sorunlarını dinledi.

Erkan Akçay'a MHP İl Başkanı Murat Öner, Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay ve diğer partililer eşlik etti.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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