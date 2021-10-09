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MHP'den Kaymakam Aksakal'a ziyaret

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MHP'den Kaymakam Aksakal'a ziyaret

MHP Bandırma İlçe Teşkilatı Bandırma' ya atanan Kaymakam Engin Aksakal' a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - MHP Bandırma İlçe Teşkilatı Bandırma' ya atanan Kaymakam Engin Aksakal' a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, İlçe Sekreteri Ertuğrul Türkmen, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Selim Boyraz, Kadir Şeremet ve Nihat Çakır' dan oluşan MHP heyeti, Kaymakam Engin Aksakal ' a Bandırma' ya atanmasından dolayı hayırlı olsun dileğinde bulundu. Bandırma ile ilgili Kaymakam Aksakal ' la görüş alış verişinde bulunulduğu ziyaretin sonunda MHP İlçe Başkanı Bekir Bozkurt tarafından Kaymakam Engin Aksakal' a, " Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır. Kaymakamımıza görevinde başarılar diyoruz" yazan plaket verildi. - BALIKESİR

MHP'den Kaymakam Aksakal'a ziyaret

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Haber: MHP'den Kaymakam Aksakal'a ziyaret - Haberler
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