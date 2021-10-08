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Meydan ve Katlı Otoparkın Temeli Atıldı

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Meydan ve Katlı Otoparkın Temeli Atıldı

Hadımköy Merkezini yepyeni bir görünüme kavuşturacak olan meydan düzenleme çalışmasının temeli, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın katılımıyla atıldı.

Hadımköy Merkezini yepyeni bir görünüme kavuşturacak olan meydan düzenleme çalışmasının temeli, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın katılımıyla atıldı.

Nitelikli toplu yaşam alanlarının artırılması amacıyla semt merkezlerinde yapılması planlanan Yaşam Merkezleri ve Meydan Düzenleme Projeleri bir bir hayata geçiyor. Bu kapsamda Hadimköy Mahallesinde temeli atılan 18 bin m2'lik meydan çalışması tamamlandığında ilçe halkına hizmet edecek.

Geçtiğimiz senelerde restorasyon çalışması tamamlanan tarihi istasyon binaları ve yapım aşaması tamamlanan kültür kampüsü ile Hadimköy; meydan düzenlemesiyle modern bir görünümün yanında kültürel ve sosyal anlamda da nitelikli bir merkez haline gelecek.

240 Araçlık Otopark ve Pazar Alanı

Hadımköy'de temeli atılan 18 bin m2 lik alan içerisinde 240 araçlık otopark da yer alacak. Ayrıca vatandaşların kapalı alanda, modern şartlarda alış veriş yapmalarını sağlamak için, 5 bin m2 kapalı alana sahip kapalı pazar alanı da hizmete alınacak. Meydan tamamlandığında yürüyüş alanları, kent mobilyaları ve ticari alanlarla yeni yüzünü kavuşacak.

"Uzun Yıllar Arnavutköy'e Hizmet Edecek"

"1. Etap çalışmasıyla beraber 90 bin m2 alanın üzerinde olan bir çalışmanın 2. Etap temelini atıyoruz " diyen Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: "İçerisinde kültür tesislerinin olduğu, camimizin olduğu temelini attıktan sonra da kapalı pazarımızın yer alacağı, katlı otoparkımızın olacağı meydanımızın ve ticari birimlerimizin olacağı büyük bir alan. İnşallah uzunca bir zaman ilçe halkına, mahalle halkına hizmet verecek ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak bu bölge, aynı zamanda da modern bir meydan haline de gelecek. " diye konuştu.

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