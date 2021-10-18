Mevlid-i Nebi Haftası Münasebetiyle Müftülükten Sayın Valimize Ziyaret

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, "2021 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" münasebetiyle kendilerini ziyarete gelen Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

İl Müftüsü Burhan Çakır, "2021 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" münasebetiyle bu yıl ki temanın "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konusu olduğunu bildirerek, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Sayın Valimiz Mehmet Makas'a bilgi verdi.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümünün ülkemiz ve tüm İslam alemi için manevi bir uyanışa, dirilişe ve yeni bir şahlanışa vesile olması temennisinde bulundu.

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