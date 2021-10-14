Metrobüsün üstünde köprü geçmişti; takipsizlik verildi

Metrobüs üstünde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçen ve bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yunus Emre Özer 20 Eylül 2021'de polis tarafından gözaltına alındı. Aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılan Özer, haftada bir en yakın karakola imza vermesi şartıyla serbest bırakıldı. Yunus Emre Özer hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Özer hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Takipsizlik kararı üzerine şüpheli Özer hakkındaki adli kontrolün de kaldırılmasına karar verildi.

"PİŞMANIM" DEMİŞTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri