Meteoroloji uyardı! Ankara ve İstanbul dahil 47 ilde yarın sağanak yağış bekleniyor - Haberler
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Meteoroloji uyardı! Ankara ve İstanbul dahil 47 ilde yarın sağanak yağış bekleniyor

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Yaşam

Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; pazartesi günü Ankara ve İstanbul dahil tam 47 ilde sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, yurt genelinde perşembe gününden itibaren yağışlı hava yerini güneşe bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18- 24 Ekim tarihleri arasındaki hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; pazartesi, salı ve çarşamba günü yağış bekleniyor.

Pazartesi günü; İstanbul, Ankara, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Mersin'de sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Ankara, İstanbul dahil 47 ilde yarın sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yurt genelinde sağanak yağış çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü tüm yurtta yağışlı hava yerini güneşe bırakacak. Hava sıcaklıkları ise kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklığın kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji uyardı! Ankara ve İstanbul dahil 47 ilde yarın sağanak yağış bekleniyor
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Servet Uzun
Servet Uzun
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