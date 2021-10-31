Meteoroloji "Şimdiden hazırlanın" diyerek uyardı! Şiddetli sağanak pazartesi sabah başlıyor, 3 gün sürecek - Haberler
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Meteoroloji "Şimdiden hazırlanın" diyerek uyardı! Şiddetli sağanak pazartesi sabah başlıyor, 3 gün sürecek

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren başlayacak şiddetli yağışların 3 gün boyunca yurdun geniş bir kesimini etkisi altına alacağını ifade etti. Müdürlük ayrıca Doğu bölgesinde de kar beklendiğini belirterek yurt geneli için "Şimdiden hazırlıklı olun" uyarısı yaptı.

Yeni haftaya başlamadan önce Meteoroloji tarafından vatandaşlara art arda uyarılar geldi. Müdürlük, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların Çarşamba akşamına kadar süreceğini belirtti. Doğu bölgesindeki illerimizde de kar yağışı bekleniyor.

MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın güney ve doğu, Bingöl ve Van'ın güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın güney ve doğu, Bingöl ve Van'ın güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Sağanak sırasında meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan meteoroloji haftalık hava tahmini raporunu da yayımladı. Buna göre, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yurdun büyük bir bölümünde yağış bekleniyor.

5 günlük hava tahmini şu şekilde:

Meteoroloji 'Şimdiden hazırlanın' diyerek uyardı! Şiddetli sağanak pazartesi sabah başlıyor, 3 gün sürecek

Meteoroloji 'Şimdiden hazırlanın' diyerek uyardı! Şiddetli sağanak pazartesi sabah başlıyor, 3 gün sürecek

Meteoroloji 'Şimdiden hazırlanın' diyerek uyardı! Şiddetli sağanak pazartesi sabah başlıyor, 3 gün sürecek

Meteoroloji 'Şimdiden hazırlanın' diyerek uyardı! Şiddetli sağanak pazartesi sabah başlıyor, 3 gün sürecek

Meteoroloji 'Şimdiden hazırlanın' diyerek uyardı! Şiddetli sağanak pazartesi sabah başlıyor, 3 gün sürecek

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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