Meteoroloji 'Şimdiden hazırlanın' diyerek uyardı! Şiddetli sağanak pazartesi sabah başlıyor, 3 gün sürecek

Yeni haftaya başlamadan önce Meteoroloji tarafından vatandaşlara art arda uyarılar geldi. Müdürlük, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların Çarşamba akşamına kadar süreceğini belirtti. Doğu bölgesindeki illerimizde de kar yağışı bekleniyor.

DOĞU'DA DA SAĞANAK VAR

MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın güney ve doğu, Bingöl ve Van'ın güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

METREKAREYE 60 KİLOGRAM YAĞIŞ

Yağışların Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın güney ve doğu, Bingöl ve Van'ın güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Sağanak sırasında meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

3 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Öte yandan meteoroloji haftalık hava tahmini raporunu da yayımladı. Buna göre, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yurdun büyük bir bölümünde yağış bekleniyor.

5 günlük hava tahmini şu şekilde:

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet