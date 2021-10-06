Meteoroloji günlük hava raporunu yayımladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı - Haberler
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Meteoroloji günlük hava raporunu yayımladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda yurdun birçok yerinde sağanak yağışın etkili olacağı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde ise (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop ve Tokat çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda pus hadisesi bekleniyor.

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji günlük hava raporunu yayımladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı! Kar, sağanak, fırtına geliyor

Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı! Kar, sağanak, fırtına geliyor
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