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Mescid-i Aksa'nın güneyinde İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında arbede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mescid-i Aksa'nın güneyinde İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında arbede

Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesine baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında arbede çıktı.

Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesine baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında arbede çıktı.

İsrail güçleri, Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında arbede çıktı. İsrail güçleri, Filistinli gençlere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale ederken, Filistinli gençler ise İsrail güçlerine havai fişek atarak karşılık verdi. Kudüs'teki yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Silvan beldesine düzenlediği baskında Noman Nasser ve Naim Ayed isimli iki Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı. - KUDÜS

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