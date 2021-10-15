- Mescid-i Aksa'da yaklaşık 45 bin Filistinli cuma namazını kıldı

KUDÜS - İşgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da cuma namazını yaklaşık 45 bin Filistinli, İsrail güçlerinin tüm engellemelerine rağmen birlikte kıldı.

Binlerce Filistinli, cuma namazını kılmak için sabah saatlerinden itibaren işgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya akın etti. Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinden gelen Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın çevresinde kurulan İsrail kontrol noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kudüs'teki yerel kaynaklar, Mescid-i Aksa'da yaklaşık 45 bin Filistinlinin cuma namazını kıldığını bildirdi. Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'nın avlularına baskın düzenleyen İsrail güçleri, gerekçe olmaksızın 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Filistinlilerin Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya kenti sakinlerinden olduğu belirtildi.