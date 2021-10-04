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MESAM'dan siyah çelenkli protesto

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MESAM'dan siyah çelenkli protesto

MESAM'a bağlı bir grup müzisyen 'Arif Sağ ve Cahit Berkay'ın MESAM üyeliğinden düşürüldü' haberiyle ilgili olarak protesto gösterisi düzenledi.

MESAM'a bağlı bir grup müzisyen ' Arif Sağ ve Cahit Berkay'ın MESAM üyeliğinden düşürüldü' haberiyle ilgili olarak protesto gösterisi düzenledi.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği ( MESAM) üyesi bir grup müzisyen Birgün Gazetesi binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Yaptıkları basın açıklamasıyla 'Arif Sağ ve Cahit Berkay'ın MESAM üyeliğinden düşürüldü' haberine tepki gösteren grup üyeleri bina önüne siyah çelenk bıraktı.

Grup adına basın açıklamasını MESAM Başkanı Recep Ergül yaptı. Ergül yaptığı açıklamada, "Gerek genel kurul öncesi, gerekse sonrası bütün insani ve ahlaki değerlerin yanı sıra, basın ahlakını da ayaklar altına alan Birgün Gazetesi, bize karşı sistematik bir saldırıda bulundu, yalan haber üretti, hedef gösterdi, kişilik haklarımıza saldırdı. 26 kişilik MESAM üst kurullarımızın tamamı şaibesiz, temiz, aydın ve Cumhuriyet değerlerine sıkı skı bağlı arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Bu güzel insanlara iftira atarak " Sarayın yandaşları ", " AKP burayı ele geçirmek istiyor " ve benzeri yalanlarla yıpratmaya çalıştılar" dedi.

Açıklamada, "Şimdi bunlar gazeteci olsa, MESAM'ı arar ve haberin doğruluğunu teyit ederler. Bunu yapmadılar. Hadi MESAM'ı aramadınız, bari Arif Sağ ve Cahit Berkay'ı arayıp, kendilerine bu yönde ulaşmış bir tebligat olup olmadığını sorabilirlerdi. Bunu da yapmadılar." diye konuştu.

Grup yapılan açıklamanın ardından bina önünden ayrıldı.


- İstanbul
MESAM'dan siyah çelenkli protesto

MESAM'dan siyah çelenkli protesto

MESAM'dan siyah çelenkli protesto

MESAM'dan siyah çelenkli protesto

MESAM'dan siyah çelenkli protesto

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