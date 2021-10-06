Merve Terim kimdir? Merve Terim hayatı ve biyografisi! Merve Terim kaç yaşında, nereli?

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MERVE TERİM KİMDİR?

Doğum tarihi: 22 Mart 1984 Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kaç yaşında: 37 yaşında Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ilk, orta ve lise ögrenimini Istanbul'da tamamladiktan sonra 2006 yilinda Duke Üniversitesi'nden Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerini bitirerek mezun oldu. 2008 yilinda New York Üniversitesi'nde Çocuk Psikolojisi bölümününde yüksek lisansini tamamladi. Bir çocuk psikiyatristinin yaninda staj yapmanin yani sira üniversitedeki çocuk psikolojisi dersinde profesör asistanligi yapmaya devam etti. 2010 senesinde Türkiye'ye döndükten sonra, PEDAM'da uzman psikolog olarak 1 sene çalisip, daha sonra 2 yil boyunca Acibadem Hastanesi'nde çalismaya devam etti. Ardindan Woodsview Anaokulu'nda müdür/psikolog olarak görev aldi. Hamile kaldiginda bu görevinden ayrildi. Su anda dünyalar güzeli bir erkek çocugu annesi!

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