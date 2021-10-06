Merve Terim kimdir? Merve Terim hayatı ve biyografisi! Merve Terim kaç yaşında, nereli? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merve Terim kimdir? Merve Terim hayatı ve biyografisi! Merve Terim kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Merve Terim kimdir? Merve Terim hayatı ve biyografisi! Merve Terim kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Merve Terim, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Merve Terim hakkında merak edilenler. Merve Terim hayatı ve biyografisi. Merve Terim kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Merve Terim merak konusu oldu. İşte Merve Terim hakkında merak edilen Merve Terim kimdir, Merve Terim hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MERVE TERİM KİMDİR?

Doğum tarihi: 22 Mart 1984 Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kaç yaşında: 37 yaşında Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ilk, orta ve lise ögrenimini Istanbul'da tamamladiktan sonra 2006 yilinda Duke Üniversitesi'nden Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerini bitirerek mezun oldu. 2008 yilinda New York Üniversitesi'nde Çocuk Psikolojisi bölümününde yüksek lisansini tamamladi. Bir çocuk psikiyatristinin yaninda staj yapmanin yani sira üniversitedeki çocuk psikolojisi dersinde profesör asistanligi yapmaya devam etti. 2010 senesinde Türkiye'ye döndükten sonra, PEDAM'da uzman psikolog olarak 1 sene çalisip, daha sonra 2 yil boyunca Acibadem Hastanesi'nde çalismaya devam etti. Ardindan Woodsview Anaokulu'nda müdür/psikolog olarak görev aldi. Hamile kaldiginda bu görevinden ayrildi. Su anda dünyalar güzeli bir erkek çocugu annesi!

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Kubilay Aka Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Ali Koç Serdar Aziz Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Merve Terim kimdir? Merve Terim hayatı ve biyografisi! Merve Terim kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 08:57:02. #1.17#