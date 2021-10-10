Mersin'in turizm merkezi Kızkalesi'nde ekimde de hareketlilik sürüyor - Haberler
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Mersin'in turizm merkezi Kızkalesi'nde ekimde de hareketlilik sürüyor

AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Mersin'in turizm merkezi Kızkalesi'nde ekimde de hareketlilik sürüyor

Mersin'in önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi'nde, ekim ayı da hareketli geçiyor, yerli ve yabancı turistler güneşli havada deniz ve kumun tadını çıkarmayı sürdürüyor.

MERSİN (AA) - Mersin'in önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi'nde, ekim ayı da hareketli geçiyor, yerli ve yabancı turistler güneşli havada deniz ve kumun tadını çıkarmayı sürdürüyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde, yazdan kalma günler yaşanıyor.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, gazetecilere, yaz sezonunu yüzde 100 dolulukla geçirdiklerini söyledi.

Eylül, ekim ve kasım aylarında ABD, Almanya, İsviçre, Hollanda, Çin ve bazı Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin tatil için Kızkalesi'ni tercih ettiğini belirten Çalışkan, özellikle inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden dolayı Rusların bölgeyi daha fazla tercih etmeye başladığını aktardı.

Çalışkan, santralde çalışmak için gelen Rus vatandaşların, bölgeye aileleriyle gittiğini ifade ederek, "Ruslar hem çalışıyorlar hem de tatil yapıyorlar. Kızkalesi'nde deniz, kum ve tarihi eserlerin daha fazla olması, özellikle yabancı turistin arzuladığı sakin ve dinginliğin burada olmasından dolayı ilginin buraya yoğunlaştığını görmekteyiz." dedi.

Çalışkan, tesis yoğunluğu ve turistlerin ilgisinden memnun olduklarını aktararak, "Altın sarısı kuma sahip Kızkalesi sahili, yazdan kalma günler yaşıyor. Hava sıcaklığı 33 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 26-27 dereceye ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

Kızkalesi Mahallesi Muhtarı Ahmet Murat Kale de yıllardır özlemi çekilen doluluk oranına bu yıl ulaşıldığını dile getirdi.

Turizm işletmecisi Mehmet Şirin Öztop, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin aksine bu sezon yoğunluktan memnun olduklarını ifade etti.

Tatilcilerden Seda Halavut da Kızkalesi'ne tatile geldiği için memnun olduğunu aktararak, "Burada adeta yazdan kalma günler yaşanıyor. Tatilcileri buraya davet ediyorum." dedi.

AA / Derviş Çömez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin'in turizm merkezi Kızkalesi'nde ekimde de hareketlilik sürüyor - Haberler
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