Mersin Devlet Opera ve Balesinin yıl sonuna kadar olan temsil programları belirlendi

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Serbülent Biçer, yıl sonuna kadarki temsil programlarını belirlediklerini bildirdi.

Biçer, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni eserlerle sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlandıklarını belirtti.

Ekim, kasım ve aralık aylarındaki temsil programları hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Biçer, 12 Ekim'de İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" operasından uyarlanan rejili konserin prömiyerini gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Biçer, "Şekeronya" müzikali ve "Amadeus" balesini seyirciyle buluşturacakları ekimde, Mersin Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan "Geleneksel Sonbahar Konseri" ile "Arkeoloji Müzesi Konseri"ni de sahneye taşıyacaklarını ifade etti.

Kasımda, orkestra şefi ve piyanist İbrahim Yazıcı'nın projesi "Kadın'ım" isimli anlatımlı konserle seyircilerin karşısında çıkacaklarını aktaran Biçer, diğer temsillere ilişkin şunları kaydetti:

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri ve pandemi öncesi sergilediğimiz 'Arda Boyları Balesi' bu ayın programına dahil. 'Koro Gala Konseri' için dünya operalarının en güzel, en popüler örneklerinden oluşan bir repertuvar hazırlıyoruz. Tolga Taviş imzalı 'Fonikler Köyü', çocuklar ve büyükler için hazırlanmış senfonik masal niteliği taşıyan bir eser. Sadece çalgı çalanların yaşadığı hayali bir köyü anlatan bu eseri, kasım sonlarında sanatseverlerin beğenisine ilk defa sunacağız. Aralıkta Puccini'nin 'Tosca Operası'nı, 'La Traviata' operasında olduğu gibi rejili konser formunda sahneleyeceğiz. Adnan Saygun'un 'Yunus Emre Oratoryosu' programımıza almış bulunuyoruz. Balenin önemli eserlerinden oluşan ve bale yıldızlarını buluşturan 'Gala Bale' seçkisini yine bu ay içerisinde sahneleyeceğiz. Yeni yıl konseriyle, aralık ayı programını tamamlıyoruz."