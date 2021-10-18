MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Amadeus" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, ünlü besteci Mozart'ın hayatından kesitler sunan eserin gösterimi, 21 Ekim Perşembe saat 20.00'de Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da yapılacak.

Koreografisi geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Nugzar Magalashvili'ye ait olan eser, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Serbülent Biçer ile Özlem Şenormanlılar ile Ender Üçdemir tarafından sahneye taşınacak.

Orkestra şefliğini Murat Kodallı'nın üstleneceği eserin müzik düzenlemelerini Kaha Tsabadze, Zurab Nadareihvili ve Özgen Ziya Arman yürütecek.

Eserin başlıca rollerini, Burak Serkan Cebeci, Yujı Ray Shımızu, Yukiko Ito, Ilgaz Arslan, Ozan Demirbaş, Özlem Şenormanlılar, Meltem Ayar, Önder Acar, Tarkan Günal ve Serin Saybaşılı paylaşacak.