Mersin'de nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen kişiye para cezası
Mersin'in Erdemli ilçesinde, doğada yakaladığı nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan beyaz şahini evinde besleyen kişiye 19 bin 154 lira para cezası verildi.
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, doğada yakaladığı nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan beyaz şahini evinde besleyen kişiye 19 bin 154 lira para cezası verildi.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Erdemli Şefliği ekipleri, Dağlı Mahallesi Gönükara mevkisinde yaşayan Suriye uyruklu Yaser S.'nin evinde avlanması ve beslenmesi yasak, nesli tükenmekte olan beyaz şahin bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Jandarma ekipleriyle evde arama yapan ekipler, beyaz şahini ayaklarından bağlanmış halde buldu.
İzinsiz beyaz şahin besleyen Yaser S.'ye 19 bin 154 lira idari para cezası uygulandı.
Beyaz şahin, gerekli bakımlarının yapılmasının ardından doğaya bırakıldı.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırıları) Gereken ne varsa yeri, zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü panikletti! Korkunç planı devreye soktular
ABD, Esed ile ilişkileri normalleştirme çabalarını desteklemiyor