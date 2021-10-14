Mersin'de nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen kişiye para cezası - Haberler
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Mersin'de nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen kişiye para cezası

AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Mersin'de nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen kişiye para cezası

Mersin'in Erdemli ilçesinde, doğada yakaladığı nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan beyaz şahini evinde besleyen kişiye 19 bin 154 lira para cezası verildi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, doğada yakaladığı nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan beyaz şahini evinde besleyen kişiye 19 bin 154 lira para cezası verildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Erdemli Şefliği ekipleri, Dağlı Mahallesi Gönükara mevkisinde yaşayan Suriye uyruklu Yaser S.'nin evinde avlanması ve beslenmesi yasak, nesli tükenmekte olan beyaz şahin bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleriyle evde arama yapan ekipler, beyaz şahini ayaklarından bağlanmış halde buldu.

İzinsiz beyaz şahin besleyen Yaser S.'ye 19 bin 154 lira idari para cezası uygulandı.

Beyaz şahin, gerekli bakımlarının yapılmasının ardından doğaya bırakıldı.

AA / Derviş Çömez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin'de nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen kişiye para cezası - Haberler
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