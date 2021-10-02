Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları temizlendi - Haberler
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Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları temizlendi

AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları temizlendi

Mersin'de düzenlenen "7. Mersin Caretta Bisiklet Festivali" kapsamında deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı sahilde temizlik çalışması yapıldı.

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen "7. Mersin Caretta Bisiklet Festivali" kapsamında deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı sahilde temizlik çalışması yapıldı.

Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde düzenlenen etkinlikte, festivale katılan bisikletliler, plajda çöp topladı ve deniz kaplumbağaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentte caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarının bulunduğunu söyledi.

Alata sahilinde yaptıkları temizliğin önemli olduğunu dile getiren Ergene, "Bir alanda ne kadar çok yuvalama alanı varsa o alan kıymetlidir. Bu yıl bu sahilde 369 çıkış yapıldı ve bu nedenle önemli. Farkındalık oluşturmak için sahilde temizlik çalışmasına katılanlara teşekkür ederim." diye konuştu.

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir de her yıl bölgede temizlik çalışması yaptıklarını belirterek, katılımcılara caretta carettalar hakkında bilgi verdiklerini ifade etti.

Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları temizlendi

Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları temizlendi

Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları temizlendi

Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları temizlendi

AA / Derviş Çömez - Son Dakika Haberleri
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