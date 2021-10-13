Mersin Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı - Haberler
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının birinci oturumu yapıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının birinci oturumu yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantıda görüşülen gündem maddeleri karara bağlandı.

Seçer, gündem dışı konuşmasında, ihalesi yapılan, kentte hayata geçilmesi planlanan ilk metro projesinin Mersin için önemli bir yerel yönetim yatırımı olduğunu belirterek, temelin 3 Ocak'ta atılacağını bildirdi.

Orman yangınlarının ardından itfaiyenin öneminin anlaşıldığını aktaran Seçer, İtfaiye Daire Başkanlığı envanterine 24 milyon 300 bin liralık araç alındığı bilgisini de verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri
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