Merkez İlçe KHGB 2. Olağan Meclis Toplantısı Vali Funda Kocabıyık başkanlığında yapıldı.

Özmerkez toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, Merkez İlçe İl Genel Meclisi üyeleri ve Merkez ilçe köy muhtarları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Birliğin 2021 yılı faaliyetlerinin sunumunun ardından birliğin 2022 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi görüşüldü. Yapılan oylama ile birlik 2022 bütçesi kabul edildi.

Gündemin son maddesi olsak Birlik tüzüğünün 38. Maddesine ilave yapılması görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Vali Funda Kocabıyık köy muhtarlarına söz vererek taleplerini dinledi. Fotoğraf :/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/10--EKIM-2021/19102021/khgb. rar

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