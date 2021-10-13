Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kaşınhanı Mahallesi'ni ziyaret etti - Haberler
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Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kaşınhanı Mahallesi'ni ziyaret etti

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Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kaşınhanı Mahallesi'ni ziyaret etti

Türkiye'de havuç ihtiyacının yüzde 65'inin karşılandığı Kaşınhanı'nın önemine dikkat çekerek, mahalledeki çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, merkeze uzak mahallelere yaptığı ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Kavuş son olarak Kaşınhanı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, belediyenin yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

"KAŞINHANI MAHALLEMİZ HAVUÇ ÜRETİMİNDE GURUR KAYNAĞIMIZ"

Başkan Kavuş, Kaşınhanı Mahallesi'nin havuç üretiminde önemli bir konuma sahip olduğunu kaydederek, "Ülkemizin havuç ihtiyacının yüzde 65'ini karşılayan Kaşınhanı Mahallemiz gurur kaynağı oluyor. Burada hemşehrilerimizin havuç hasadı bir yandan devam ediyor. Türkiye ekonomisine büyük katkı sunan ve havuç üretiminin merkezi haline gelen Kaşınhanı mahallemizi daha da güzelleştirmek adına yoğun çaba harcadık, harcamaya da devam edeceğiz. Bugün Kaşınhanı'da hemşehrilerimizle buluşarak sohbet ettik. Esnaflarımıza 'hayırlı işler' diledik. Bizlere gösterdikleri teveccüh ayrıca mutlu etti." şeklinde konuştu.

"ELİMİZİ DEĞİL GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

Meram'ın her köşesine hizmetin ulaşması için çaba sarfettiklerine dikkat çeken Başkan Kavuş, "Göreve geldiğimizden bu yana Kaşınhanı Mahallemizdeki bir çok noktada altyapı düzenlemesi yaparak asfalt çalışmalarımızı tamamladık. İmarla ilgili problemi olmayan mahallemizde, ilgili kurum doğalgaz çalışmalarına devam ediyor. Hemşehrilerimizin ihtiyacına yönelik mahallelerimize bir fazla hizmet daha gelecekse taşın altına elimizi değil gövdemizi koymaktan çekinmeyiz. Meram'da daha konforlu bir yaşama öncülük etmek için daha önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Haber: Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kaşınhanı Mahallesi'ni ziyaret etti - Haberler
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