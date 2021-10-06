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Menemen'de uyuşturucu imal edip sattığı öne sürülen kişi yakalandı

AA / Gökay Özalp - Haberler | Güncel
Menemen'de uyuşturucu imal edip sattığı öne sürülen kişi yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde evinde uyuşturucu imal edip sattığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

MENEMEN, İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde evinde uyuşturucu imal edip sattığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen İ.C'nin (37) evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, saksıya dikilmiş 125 santimetre boyunda Hint keneviri, 33 gram esrar, 14 gram esrar tohumu, hassas terazi, 17 av tüfeği fişeği ile 63 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.C, emniyete götürüldü.

AA / Gökay Özalp - Son Dakika Haberleri
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