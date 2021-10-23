Melek Mosso kimdir, gerçek ismi ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Melek Mosso kaç yaşında, nereli?

Melek Mosso kimdir, gerçek ismi ne?sorusunun yanıtı merak ediliyor. TV müzik programlarına da konuk olan değerli sanatçımız Melek Mosso'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Melek Mosso kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, burcu ne, şarkıları neler, gerçek adı ne? Tüm detaylar haberimizde.

MELEK MOSSO GERÇEK ADI NEDİR?

Melek Mosso'nun gerçek adı " Melek Davarcı " 'dır.

MELEK MOSSO KİMDİR? (BİYOGRAFİSİ)

Melek Mosso ya da gerçek adıyla Melek Davarcı (d. 11 Kasım 1988, Kayseri), Türk müzisyen ve müzik öğretmenidir.

Melek Mosso doğum tarihi : 11 Kasım 1988

Melek Mosso kaç yaşında : 32 yaşında

Melek Mosso gerçek ismi : Melek Davarcı

Melek Mosso nereli : Kayseri

Melek Mosso mesleği ne : Müzisyen, Müzik öğretmeni

Melek Mosso burcu ne : Akrep

11 Kasım 1988'de Kayseri'de doğdu. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yaptı.

Eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş hattında müzik yaparak tanınırlığını arttırdı. Ayrıca piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri vererek, müzik eğitimi almak isteyen öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırladı. Çeşitli Müzik Yarışmalarına katılarak ödüller kazandı. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde performans gösterdi.

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" isimli şarkısını yeniden yorumladığı video 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. No.1'in TV dizisi Çukur için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik etti ve bu parça 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. Ayrıca "Hiç Işık Yok" isimli parça No.1'in "Siyah Bayrak" albümünde yer aldı. 2018 yılında söz ve müziğini kendisinin yaptığı teklisi "Kedi" ile uzun süre radyoların çalma listelerinde yer aldı.

MELEK MOSSO ŞARKILARI NELERDİR?

EP'leri:

Melek Mosso (2020)

Single'ları:

"Kedi" (2018)

"Gölgen Yeter" (2018)

"Keklik Gibi" (2019)

"Vursalar Ölemem" (2019)

"Sarıla Sarıla" (2019)

"Gönül Gözü" (2020)

"Unutan Kazanır" (2020)

"Cumartesi Türküsü" (2020)

"Yalan" (ft. Aras) (2020)

"Kurtuldun Dediler" (2020)

"Kızgınım" (2021)

"Ağlarsam" (2021)

"Sonrası Kalır" (2021)

"Gel Desem de Gelme" (Aras ile) (2021)

"Zülüf" (Haluk Levent ile) (2021)

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