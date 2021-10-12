Meksika'da Pamela Kasırgası alarmı: Bir eyalette okullar tatil edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'da Pamela Kasırgası alarmı: Bir eyalette okullar tatil edildi

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

- Meksika'da Pamela Kasırgası alarmı: Bir eyalette okullar tatil edildi Meksika, şiddetli rüzgar ve yağış getirmesi beklenen Pamela Kasırgası nedeniyle alarma geçerken, kasırganın karaya çıkmasının beklendiği Sinaloa eyaletinden okullar tatil edildi.

- Meksika'da Pamela Kasırgası alarmı: Bir eyalette Okullar tatil edildi

MEXİCO CİTY - Meksika, şiddetli rüzgar ve yağış getirmesi beklenen Pamela Kasırgası nedeniyle alarma geçerken, kasırganın karaya çıkmasının beklendiği Sinaloa eyaletinden okullar tatil edildi.

Büyük Okyanus'ta oluşan Pamela Kasırgası Meksika'yı tehdit ediyor. Meksika Ulusal Su Komisyonu (Conagua) tarafından yapılan açıklamada, Pamela Kasırgasının sabah saatlerinde Jalisco eyaleti açıklarında şiddetini artırarak kategori 1 seviyesine ulaştığı aktarıldı. Ülkenin kuzeybatısını etkileyecek olan kasırganın yarın gücünü daha da artırması ve Sinaloa eyaleti kıyılarında karaya çıkması bekleniyor.

Okullar tatil edildi

Yaklaşan kasırga nedeniyle şiddetli yağmur Sinaloa eyaletini etkisi altına alırken, yetkililer eyalet genelinde okulların bir sonraki duyuruya kadar tatil edildiğini açıkladı.

Kasırganın Jalisco, Sinaloa, Baja California Sur ve Nayarit eyaletlerinde şiddetli yağış, saatte 100 kilometre hıza ulaşan rüzgar ve okyanus kıyısında 5 metreye kadar dalgalara neden olacağı tahmin edilirken, Durango, Nayarit, Colima ve Sonora eyaletlerinde de anlık sağanak yağmurların beklendiği bildirildi.

Yetkililer, kasırga ile birlikte görülen yağışların toprak kaymalarına, akarsuların taşmasına ve alçak bölgelerde sel ve su baskınlarına neden olabileceğini belirterek, vatandaşlara sıkı önlem alma ve sivil savunma ekiplerinin tavsiyelerine uyma çağrısında bulundu.

ABD'ye ulaşması bekleniyor

Kasırganın kuzeydoğu yönüne doğru ilerleyerek, perşembe günü ise ABD'nin Texas eyaletine ulaşacağı tahmin ediliyor. Meksika'da bu yıl yaşanan Nora, Grace ve Dolores kasırgalarında 15 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi kaybolmuştu.

Meksika'da Pamela Kasırgası alarmı: Bir eyalette okullar tatil edildi

Meksika'da Pamela Kasırgası alarmı: Bir eyalette okullar tatil edildi

Meksika'da Pamela Kasırgası alarmı: Bir eyalette okullar tatil edildi

Meksika'da Pamela Kasırgası alarmı: Bir eyalette okullar tatil edildi
İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı Ferdi Kadıoğlu
Spor Fatih Terim
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Meksika'da Pamela Kasırgası alarmı: Bir eyalette okullar tatil edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 23:34:57. #1.11#