Mehmet Şef'in tarifi Yıldız yemeği nasıl yapılır, malzemeleri nedir? 19 Ekim Masterchef yemekleri! Yıldız yemeği nedir?

Mehmet Şef'in tarifi Yıldız nasıl yapılır, malzemeleri nedir? 19 Ekim Masterchef yemekleri! Yıldız yemeği nedir? sorularının yanıtı araştırılıyor.

MASTERCHEF MEHMET ŞEF'İN TARİFİ YILDIZ

Ana ürünü dana filito olan yıldız adlı yemekte buğday, kereviz ve kuşkonmaz gibi malzemeler de bulunuyor. Ayrıca sosu ise taze yaban mersiniyle yapılmaktadır. Önemli olan ise marinasyon.

MARİNASYON İÇİN MALZEMELER

Dana bonfile Taze biberiye Worchestire sauce Zeytinyağı Sarımsak Yenibahar Yıldız anason Soğan (suyu) Hindistan cevizi sütü

PANELEME ÖNCESİ DIŞINA BULAMAK İÇİN

Yumurta (beyazı)

Soya sos

DIŞ KAPLAMASI İÇİN MALZEMELER

Patlamış mısır taneleri

Fındık

Buğday patlağı

Patates

Kuşkonmaz

Kereviz sapı

YABAN MERSİNİ SOS İÇİN MALZEMELER

Yaban mersini

Tereyağı

Limon

Yıldız anason

Tuz

Pembe tane karabiber

Balsemik sirke

Esmer toz şeker

Nişasta

MEHMET ŞEFİN İMZA TABAĞI YILDIZ NASIL YAPILIR?

Bonfile etini marine malzemeleri ile marine edilir

Kuşkonmaz, patates ve kereviz sapını çok ufak küpler haline getirip üzerine biraz yağ ve tuz ekleyerek fırına veriyoruz.

Mısırları ayçiçek yağı içinde patlatıyoruz

Buğdayları kavurup derin yağda kızartıyoruz.

Fındıkları bir havan içinde parçalıyoruz.

Tüm bu malzemeleri tek bir kap içerisinde birleştiriyoruz.

Yaban mersinini yıldız anason, ve limon ile haşlıyoruz.

Suyunu çekince esmer şeker, balsemic sirke ve tereyağı ile kıvam veriyoruz.

Bir yumurta beyazını çırpıp etin etrafına buluyoruz. Etin etrafını hazırladığımız dış kaplama ile kaplıyoruz. Sosun üzerine yerleştiriyoruz.

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