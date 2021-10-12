Mehmet Pösteki kimdir? Mehmet Pösteki hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Mehmet Pösteki hakkında araştırmalar yapılıyor. Mehmet Pösteki kimdir? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MEHMET PÖSTEKİ KİMDİR?

ORC Araştırma Genel Müdürüdür.

ORC ARAŞTIRMA HAKKINDA

ORC Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti, 2009 yılında faaliyetine başlamıştır. Merkezi Ankara'da olup, Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet göstermektedir. Objektiflik ilkesi ile çalışma hayatına adım atan ORC, hiç bir kurum ve kuruluşa bağlı olmadan çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma, Eğitim ve Danışmanlık alanlarında üstün hizmet anlayışından ödün vermeyenORC, Kalitatif ve Kantitatif çalışmaları ile hizmet vermektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Haberler.com - Gündem