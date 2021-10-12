Mehmet Karahanlı gerçekte kim? Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında? - Haberler
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Mehmet Karahanlı gerçekte kim? Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında?

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Mehmet Karahanlı gerçekte kim? Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında?

Ekranların sevilen dizilerinden olan Kurtlar Vadisi hakkında merak edilen sorulardan biri de Mehmet Karahanlı gerçekte kim? oldu. Peki, Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında?

Mehmet Karahanlı gerçekte kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı karakterle büyük beğeni toplayan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın da sevilen bir oyuncusudur.

MEHMET KARAHANLI GERÇEKTE KİM?

Mehmet Karahanlı (5 Kasım 1941 - 3 Mart 2005, Yedikule Zindanları, İstanbul), Kurtlar Vadisi dizisinde Zafer Ergin tarafından canlandırılmış karakter.

ZAFER ERGİN KİMDİR?

Zafer Ergin (d. 30 Ağustos 1942), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Yaşamı ve kariyeri

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır.

1970'li ve 1980'li yıllarda TRT televizyonunda yayımlanan pek çok yabancı dizi ve sinema filmindeki ünlü aktörlerin Türkçe seslendirmesini gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

2003-2005 yılları arasında yayımlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki Mehmet Karahanlı rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılında Kanal D'de yayına başlayan ve hâlâ yayımlanmaya devam eden Arka Sokaklar adlı dizide önce başkomiser, 3. sezondan 9. sezona kadar emniyet amiri, 9. sezondan itibaren ise emniyet müdürü Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.

Ergin, 10 Mayıs 2014'te Kim Milyoner Olmak İster? isimli yarışma programının sunucusu olan Kenan Işık'ın rahatsızlığı nedeniyle konuk sunucu olarak bir bölümlüğüne yarışmayı sunmuştur.

9 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada 14 yıldır oynadığı Arka Sokaklar dizisi hakkında "İnşallah 15 yıl daha devam ederiz. Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim hâlinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin edersiniz." dedi.

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