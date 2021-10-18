Mehmet Durakoğlu kimdir? İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu kimdir? - Haberler
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Mehmet Durakoğlu kimdir? İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu kimdir?

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Mehmet Durakoğlu kimdir? İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu kimdir?

İstanbul Barosu'nda Başkanlık seçim sonucu belli oldu. İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı. Mehmet Durakoğlu kimdir?

2004 yılında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Mehmet Durakoğlu ; 2016, 2018 ve 2021 yıllarında peş peşe İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçildi. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beşiktaş İlçe Başkanı olarak görev yapan ünlü hukukçu; 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. Mehmet Durakoğlu kimdir? İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu kimdir?

MEHMET DURAKOĞLU KİMDİR?

1956 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Türk avukat ve siyasetçi Mehmet Durakoğlu, Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirdi. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Durakoğlu, 1986'da serbest avukatlığa başladı.

2002-2004 yıllarında İstanbul Barosu İnsan Hakları Yürütme Kurulu Uyeliğinde bulunan Mehmet Durakoğlu, 2004-2006 yıllarında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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