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Mehmet Barlas kimdir? Mehmet Barlas kaç yaşında, nereli? Mehmet Barlas hayatı ve biyografisi!

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Mehmet Barlas kimdir? Mehmet Barlas kaç yaşında, nereli? Mehmet Barlas hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mehmet Barlas izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mehmet Barlas kaç yaşında, nereli? Mehmet Barlas hayatı ve biyografisi! Mehmet Barlas kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Mehmet Barlas hakkında araştırmalar yapılıyor. Mehmet Barlas kimdir? Mehmet Barlas kaç yaşında, nereli? Mehmet Barlas hayatı ve biyografisi!

MEHMET BARLAS KİMDİR?

Doğum tarihi: 1942

Kaç yaşında: 79 yaşında

Nereli: Gaziantep

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971 yılında mezun olmuştur. Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yaptı. Gazetecilik ile öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı. Daha sonra İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Türkiye'de yayımlanan ulusal gazetelerin birçoğunda çalıştı. Son Havadis, Cumhuriyet, Resmî Gazete, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Zaman, Star, Akşam ve Posta gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Mehmet Barlas, hâlen Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Çeşitli dönemlerde Star1, ATV, Show TV ve TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yaptı.

Şu anda NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile beraber Makam Farkı adlı programı düzenlemektedir.

Okan Üniversitesi mütevelli heyeti üyesidir.

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