- Mecidiyeköy'de Taksi denetimleri devam ediyor

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de Sivil Trafik ekipleri taksi denetimlerine devam ediyor. Üç taksi şoförüne emniyet kemeri takmadıkları için toplam 432 TL para cezası yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Şişli Büyükdere Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Yapılan denetimler kapsamında üç taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan toplam 432 TL para cezası kesildi.

Yapılan denetimlerden memnun olduğunu belirten taksi sürücüsü Samet Öztürk, "Her meslekte olduğu gibi bu mesleğin içerisinde de çürük elmalar vardır. Bunları da temizlemek bize düşmüyor. Gerekli olan kurumlar, memur arkadaşlar ve belediyeler kısaca devlet bununla ilgileniyor zaten. Bu konuyu onlar temizleyecek inşallah. Diğer taksicilerin yapmış olduğu hareketlerden dolayı bizler de zan altında kalıyoruz. Bu sıkıntı da kısa sürede çözülecek" dedi.

Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen sürücü ise Orhan Kamalay," Bir sıkıntı yok. Emniyet kemeri takmadığım için ceza yedim. Bir sürü kemer takmayan var bana denk geldi ceza. Mecburi ama kimse takmıyor. Diyecek bir şey yok. Ülkenin şartları belli. Taksici de yolcu beğenmiyorsa bunun sebebi trafiktir. Ama ben öyle bir şey yapmıyorum" diye konuştu.