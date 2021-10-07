"Mavi" kategorideki Ordu'da İl Sağlık Müdürü Kasapoğlu'ndan aşı açıklaması Açıklaması

ORDU (AA) - İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, Ordu'nun 18 yaş üzeri nüfusta yüzde 78,2 aşılama oranıyla Türkiye'de üçüncü sırada olduğunu belirterek, "Bu, güzel bir durum. İnşallah bunu en üst seviyede aşılamayla nihayetlendireceğimizi ümit ediyorum." dedi.

Kasapoğlu, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Acil Servis Uyum Eğitimi" programına katıldı.

Programın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kasapoğlu, 130 pratisyen hekime yönelik acil yaklaşım ve uyum eğitimi başlattıklarını söyledi.

İldeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına da değinen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"35 yaş altı nüfusta ciddi anlamda vaka artışı var. Aşısızlık oranı da bu yaş grubunda daha çok. Mesela 60 yaş üzerine baktığınız zaman yüzde 95 aşılanma oranı varken, 30 yaş altında bu yüzde 50-55'lerde. Demek ki bizim şu an itibarıyla özellikle 30 yaş altı, daha da özele inersek 12-19 yaş arası nüfusun bir an önce aşı konusunda talepkar olmasını sağlamamız gerekiyor."

Ordu'da birinci doz aşıları yapılmış ama ikinci doz aşısı olmayan yaklaşık 40 bin kişi bulunduğunu belirten Kasapoğlu, bu kişilerin aşı süreleri çok fazla geçmeden bir an önce ikinci dozu olmaları ve bu şekilde bağışıklığın sağlanması gerektiğini düşündüklerini vurguladı.

Kasapoğlu, aşılama konusunda Ordululara, sağlık çalışanlarına, Vali Tuncay Sonel'e, kaymakamlar ve diğer ilgililere teşekkür ederek, "An itibarıyla Ordu'muz 18 yaş üzeri nüfusta Türkiye'de üçüncü sırada ve yüzde 78,2 aşılama oranına sahip. Bu, güzel bir durum. İnşallah bunu en üst seviyede aşılamayla nihayetlendireceğimizi ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Bireysel tedbirlere de uyulması gerektiğine işaret eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Maske, mesafe ve temizlik. Henüz daha pandemi bitmedi. Okullarımızın açık kalması bizim için değerli. Esnafın, pazar yerinin açık olması bizim için değerli. Yani hayatın akışının normal hayatmış gibi devam etmesi bizim için önemli. Bireysel tedbirlere mutlaka uyalım. Cenazelerde, düğünlerde dikkatli olalım. Kapalı ortamlarda dikkatli olalım. Hava biraz soğudu. Kış dönemine girdik. Bu dönemlerde vaka artışları olabilir ama aşılı olduğunuz için hastane yükümüz çok olmayacağını ümit ediyoruz. İnşallah aşısız olanların da bir an önce aşılanmasını temenni ediyoruz."