Matematik öğretmeni korona virüsten hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Matematik öğretmeni korona virüsten hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Vedat Kılıç - Haberler | Genel

Matematik öğretmeni korona virüsten hayatını kaybettiZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel bir eğitim kurumunda matematik öğretmenliği yapan 42 yaşındaki matematik öğretmeni yakalandığı korona virüs sonucu hayatını kaybetti.

Matematik öğretmeni korona virüsten hayatını kaybetti

ZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel bir eğitim kurumunda Matematik öğretmenliği yapan 42 yaşındaki matematik öğretmeni yakalandığı korona virüs sonucu hayatını kaybetti.

Kdz. Ereğli ilçesinde uzun yıllardır matematik öğretmenliği yapan 42 yaşındaki Murat Eken, bir süre önce korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Eken, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Matematik öğretmeni Eken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Eken için Elmatepe Mahallesi Yarma Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye öğretmenin meslektaşları, öğrencileri ile çok sayıda vatandaş Korona virüs tedbirleri kapsamında katıldı. Eken alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Matematik öğretmeni korona virüsten hayatını kaybetti

Matematik öğretmeni korona virüsten hayatını kaybetti

Matematik öğretmeni korona virüsten hayatını kaybetti

Matematik öğretmeni korona virüsten hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Vedat Kılıç - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title