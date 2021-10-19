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Masumlar Apartmanı Rüya'nın babası kim? Masumlar Apartmanı Vedat kim?

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Masumlar Apartmanı Rüya'nın babası kim? Masumlar Apartmanı Vedat kim?

Masumlar Apartmanı Vedat kimdir? Masumlar Apartmanı Rüya'nın babası Vedat karakteri diziseverler tarafından merak edilmekte. Peki, Masumlar Apartmanı Rüya'nın babası kim? Masumlar Apartmanı Vedat kim?

Masumlar Apartmanı Vedat kimdir? Masumlar Apartmanı oyuncuları yayınlanan ilk bölümle birlikte araştırılmaya devam ediyor. Diziseverler Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterinin üvey babası Vedat ile ilgili internette en çok "Masumlar Apartmanı Rüya'nın babası kim? Masumlar Apartmanı Vedat kim?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar.

MASUMLAR APARTMANI VEDAT KİMDİR?

Masumlar Apartmanı Vedat karakteri yayınlanan 43. bölümde ilk kez görüldü. Vedat, Rüya'nın üvey babasıdır. Melisa Şenolsun'un hayat verdiği Rüya karakteri üvey babası Vedat'tan rahatsız olmaktadır.

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