Masterchef dün kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu? Milhan elendi mi?
Son Dakika: Kritik eleme gecesinde yarışmaya veda etmemek için tezgah başına geçen yarışmacılar ter döktü. Hazırlanan yemeklerin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadıldı. Eleme potasına düşen adaylardan kimin elendiği ise merak konusu oldu. Peki, Burcu, Pelin, Tahsin, Azize, Milhan, Mustafa, Dilara elendi mi, kim elendi?Son Dakika: Masterchef'te bu hafta kim elendi? Masterchef elenen kim? Masterchef dün kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu?
Masterchef dün kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularına yanıt arandı. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Masterchef 2021 son bölüm, ana kadro yarışmacıları arasındaki mavi ve kırmızı takım üyeleri arasındaki kritik eleme gecesi mücadelesine sahne oldu. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda potaya giren Burcu, Pelin, Tahsin, Azize, Milhan, Mustafa, Dilara arasından birisi bu hafta yarışmaya veda eden isim olacak. Peki, Masterchef 17 Ekim 2021 kim elendi? Son Dakika: Masterchef'te bu hafta kim elendi? İşte detaylar haberimizde...
MasterChef'te 7 yarışmacı 2 aşamalı eleme turuna katıldı. İlk aşamada Eren, Pelin, Burcu ve Ateş eleme potasından kurtuldular. İkinci aşamada eleme turuna Mert, Rabia ve Milhan kaldı. Mert, Milhan ve Rabia; Danilo Şef'in imza tabağı olan İncik'i yapmak için tezgahlarının başında ter döktü. MasterChef Türkiye'de ikinci eleme potasından kurtulan ilk isim Mert oldu. İkinci eleme turunda MasterChef'ten elenen yarışmacı Milhan oldu.
Konuk misafirlerin tadımı ile mavi takım gecenin kazananı oldu. Kırmızı takımda ise bireysel dokunulmazlığı Dilara aldı. Dokunulmazlık oyununda bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Dilara MasterChef 6. eleme adayı olarak Ateş'in ismini verdi. Kırmızı takımda diğer eleme adayını belirlemek için ise gecenin sonunda konsey gerçekleşti. Kırmızı takım yarışmacılarının kullandıkları oylar sonucunda en çok ismi yazılan Milhan oldu. Milhan bu sonuçlar MasterChef 7. eleme adayı seçildi. Böylece MasterChef eleme adayları Ateş ve Milhan oldu.
Böylelikle, MasterChef'te Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan elemeye kalan isimler oldu.
1- Mert
2- Rabia
3- Eren
4- Pelin
5- Burcu
6- Ateş
7- Milhan
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Hasan (K)
Eren
Sergen
Emre
Mert
Milhan
Ateş
Safanur
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Mustafa (K)
Tahsin
Araz
Dilara
Azize
Rabia
Pelin
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