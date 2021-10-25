Bu akşam ekranlara gelen Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, yörelere göre farklılık gösteren çiğ köfte tarifi için mücadele ediyor. Ekran başında yarışmayı takip edenler ise etli veya etsiz oalrak yapılabilen çiğ köfte tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Çiğ köfte nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Masterchef Çiğköfte nasıl yapılır? Çiğköfte tarifi ve malzemeleri neler? Etli ve etsiz çiğköfte tarifi malzemeleri nelerdir? Etli ve etsiz çiğköfte tarifi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ETLİ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1,5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur

1 su bardağı sıcak su

2 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı isot

1 adet küçük boy soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet limonun suyu

ETLİ ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

1,5 su bardağı esmer bulguru, rahat yoğurmak için ağzı geniş bir karıştırma kabı içerisine alın.

Üzerine 1 su bardağı kaynar su ilave edip üzerini kapatın ve 15 dakika ağzı kapalı bekletin.

Şişen bulgurun topaklarını el yordamı veya bir kaşık yardımıyla açıp üzerine 2 yemek kaşığı isot ve 2 tatlı kaşığı tuz ilave edin.

İsot ve tuzu, el yordamı veya kaşık yardımıyla isotun rengi iyice bulgura geçene kadar karıştırın.

1 adet küçük boy soğanı çok küçük parçalar halinde doğrayıp avuç içinde çok bastırmadan suyunu sıkın ve bulgura ilave edin.

Soğanlar bulgura iyice yedirilinceye kadar yaklaşık 5 dakika süreyle yoğurun.

Bulgura; 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 adet limonun suyu, 2 yemek kaşığı sıvı yağı ilave edin.

Bu aşamadan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca malzemeler iyice birbirine geçinceye kadar yoğurun. Afiyet olsun...

Püf nokta: Bulgurunuzu seçerken mutlaka çiğ köftelik esmer bulgur olmasına dikkat edin. Bulgurunuz ne kadar kaliteli ise çiğ köftenizin kıvamı bir o kadar güzel olacaktır.

Bulguru şişirdikten sonra el yordamıyla topaklarını açın ve avucunuzda bir miktar bulguru sıkın. Çok fazla dağılmadan bir bütün halinde duruyorsa doğru bir şişirme işlemi olmuş demektir. Eğer şekil almayan yani cıvık bir kıvamda ise biraz daha bulgur ilave edip çok az kaynar su ilave edin. Bulgurlar çok diri ise az miktarda yalnızca kaynar su ilave edip üzerini tekrar örtün.

İsotun iri taneli, parlak görünümlü yani yağlı Urfa isotu olmasına gayret gösterin.

Soğanı asla bulgurun içine rendelemeyin veya robotta çekmeyin. Soğanı küçük parçalar halinde doğrayın ve suyunu sıkın. Eğer bu işlemi yapmazsanız soğan suyu çiğ köfteyi acıtacaktır.

Pürüzsüz görünümlü bir çiğ köfte elde edebilmek için bir eldiven giyin ve su ya da çok az miktarda yağ ile eldivenin avuç içini yağlayın. Avuç içinize iri ceviz büyüklüğünde parçalar alıp parmaklarınızı çok az aralıklı olarak çiğ köfteye bastırırsanız parmak izli sıkım yapabilirsiniz.

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2,5 su bardağı esmer bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı isot

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı tatlı toz kırmızıbiber

3 yemek kaşığı domates salçası

5 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 adet soğan

1 adet limon suyu

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Bulguru derince bir kaba alıp üstüne 1,5 bardak sıcak suyu gezdirin ve üstünü kapatıp 10 dakika beklemeye alın.

Bulgur kabarırken soğanı robottan çekin ve tel bir süzgeçte bastırarak suyunu sıkın.

İsotu da bir kaseye alın ve üstüne sıcak su ekleyip 5 dakika kadar beklemeye alın.

Bulgur kabardıktan sonra mutfak robotuna alın ve üstüne, robotta çekilmiş kuru soğan, ıslanmış isot (suyuyla birlikte), limon suyu, nar ekşisi, zeytinyağı, tuz, salça ve kırmızıbiber ekleyip, robottan ara ara durdurarak 10 dakika kadar çekin.

Sonra bir kaba alın ve elinize birkaç dakika daha yoğurup şekillendirin.

Bolca marul, domates ve limonla servis edin. Afiyetler olsun...

Haberler.com - Gündem