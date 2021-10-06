MASKİ, altyapı çalışmalarına devam ediyor

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ahmetli ilçe merkezinde Hükümet ve Demirciler Caddelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen prestij cadde işi nedeniyle yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştiriliyor. Hattın bağlantılarının yapılacağı Hızır Reis ve Kolay Sokakta içme suyu hattı ile güzergahın çakışması ve daha sağlıklı bir içme suyu hattı için deplase çalışması yapıldı. Hayata geçirilen çalışma ile daha sağlıklı bir yapıya hayat verildi. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılınç da çalışmaları yerinde takip etti.

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