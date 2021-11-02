Masal Diyarlarının Büyülü Sesi: Hindi Zahra

İSTANBUL (Bültenler) - Türkiye'nin tek halk müzikleri festivali olan İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Beyoğlu Belediyesi katkılarıyla 11- 13 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) gerçekleşecek. Programı Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanan festival Hindi Zahra tarafından açılıyor.

Hindi Zahra'dan baharatlı şarkılar

Fas asıllı Fransız sanatçı Hindi Zahra, 'Beautiful Tango' ile dünya sanatçısı olarak müzik listelerindeki yerini uzun zaman önce aldı. Berberi halk müziklerinden günümüze uzanan müzikal hazinesindeki şarkıları masalsı yorumuyla dinleyicileri ile buluşturuyor.

Dünya müziğini etnik caz ile harmanlayan Zahra, gezgin ruhu ile yolculuk hikayelerini farklı şarkılarla anlatıyor. Hindi Zahra, müzikal çalışmaları için Marakeş'te zaman geçirerek masal diyarlarının ezgilerini caz, Flamenko ve Batı enstrümanları ile yeniden tasarlayarak eşsiz albümlere imza atıyor. Göçebe bir aileden gelen sanatçı, en büyük ilham kaynağının yollarda geçen çocukluğu olduğunun altını sıklıkla çiziyor.

Hindi Zahra, 11 Kasım Perşembe akşamı AKM'deki konserinde sevilen albümleri Homeland ile Homemade'den şarkılar seslendirecek. Zahra'nın masal dünyasındaki şarkıları ile unutulmaz bir akşam geçirebilirsiniz.

AKM'deki İlk Festival

İstanbul 3. Halk Müzikleri Festivali her sene olduğu gibi etkileyici içeriği ile dikkat çekiyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ilk festival olma özelliğini taşıyor.

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