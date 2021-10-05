Marmaris'te ATV aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 2 İskoç turist yaralandı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'nın Marmaris ilçesinde uçuruma yuvarlanan ATV arazi aracındaki 2 İskoçyalı turist yaralandı.
MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde uçuruma yuvarlanan ATV arazi aracındaki 2 İskoçyalı Turist yaralandı.
Armutalan Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde, İskoçyalı turist Ross Alexander Chalmers (30) idaresindeki ATV arazi aracı yaklaşık 35 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada, ATV sürücüsü ile yanındaki vatandaşı Leanne Chalmers (33) yaralandı.
Sürücü kendi imkanlarıyla uçurumdan çıkarken diğer İskoç turist Leanne Chalmers'i bulunduğu noktadan Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri halatlar yardımıyla çıkardı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı turistler hastaneye kaldırıldı.
AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri