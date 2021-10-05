Marmaris açıklarında Yunanistan'ın ittiği 77 göçmen kurtarıldı - Haberler
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Marmaris açıklarında Yunanistan'ın ittiği 77 göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel
Marmaris açıklarında Yunanistan'ın ittiği 77 göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 2 zodyak bot ve bir can salı içindeki 77 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 2 zodyak bot ve bir can salı içindeki 77 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, kırsal Bozburun Mahallesi Serçe ve Bozukkale mevkii açıklarında göçmenler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, 2 zodyak bot ve 1 can salı içindeki 77 göçmeni kurtarıp, ilçeye getirdi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen, aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu Suriye, Burma, Irak uyruklu kaçak göçmenler, doktor kontrolünün ardından İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Marmaris açıklarında Yunanistan'ın ittiği 77 göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında Yunanistan'ın ittiği 77 göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında Yunanistan'ın ittiği 77 göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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