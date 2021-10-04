Marketler kaçta kapanıyor? sorusu vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Migros, Carrefour, A101, Bim ve Şok marketler bu bağlamda en çok aratılan marketler arasında yer almakta. İnternette son dönemde vatandaşlar tarafından en çok marketler ile ilgili aratılan Marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri! Hafta içi marketler kaça kadar açık? Hafta içi marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonları marketler açık mı? soruları oldu. İşte Marketlerin açılış ve kapanış saatleri.

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Marketlerin çalışma saatleri bağlı oldukları market zincirlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak A101, Şok, Bim, Migros, Carrefour'un çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir.

BİM KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

A101 KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

A101 marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında da hizmet vermektedir.

ŞOK KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

MİGROS KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Migros marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca Migros Hemen ve Sanal Market üzerinden sipariş verebileceğiniz Migros'un hemen uygulaması yoğunluk durumuna göre 00.00'a kadar online hizmet vermektedir.

CARREFOUR KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Carrefour marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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