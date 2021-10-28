Mardin'de freni boşalan tır yan yattı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de freni boşalan tır yan yattı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mardin'de freni boşalan tır yan yattı: 1 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde freni boşalan mısır yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

MARDİN (İHA) - Mardin'in Derik ilçesinde freni boşalan mısır yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Derik ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı istikametinden gelen Ali Kubat idaresindeki 31 LP 647 plakalı tır, freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıktı. Mısır yüklü tır, İtfaiye Amirliği önünde yan yatarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır şoförü Ali Kubat, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından çevreye savrulan mısırlar ise vatandaşlar tarafından toplandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Mardin'de freni boşalan tır yan yattı: 1 yaralı

Mardin'de freni boşalan tır yan yattı: 1 yaralı

Mardin'de freni boşalan tır yan yattı: 1 yaralı

Mardin'de freni boşalan tır yan yattı: 1 yaralı

Mardin'de freni boşalan tır yan yattı: 1 yaralı

Mardin'de freni boşalan tır yan yattı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tam bin yıllık! Mardin'de altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi, ülkemize nasıl getirildiği araştırılıyor

Tam bin yıllık! Mardin'de altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi, ülkemize nasıl getirildiği araştırılıyor

 İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla döven usta gözaltına alındı

İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla döven usta gözaltına alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title