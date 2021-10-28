Mardin'de aşı ekipleri, toplumsal bağışıklığın artırılması için çalışmalarını sürdürüyor

MARDİN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında 2. doz aşıda "turuncu" kategoride yer alan Mardin'de mobil aşı ekipleri, şehri önce "sarı" sonra "mavi" kategoriye kavuşturmak için köy köy gezerek hizmet sunuyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil aşı ekipleri, Kovid-19 ile mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın artırılması için aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kızıltepe ilçesinde kırsal Dikmen, İkizler ve Kocaköy mahallerine gelen sağlık çalışanları, bölge sakinlerine bazen evlerde bazen de çalıştıkları alanda aşı yapıyor.

İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Salih Tekin, AA muhabirine, merkeze uzak olan kırsalda mobil aşı araçlarıyla gidip aşı çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Kovid 19'a karşı en büyük silahın aşı olduğunu aktaran Tekin, herkesi aşı olmaya davet etti.

Hiç kimseyi bu virüsten kaybetmeyi istemediklerini aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"İkna ve bilgilendirme devam etmekte. Yatalak olan evde sağlık hizmetlerine kayıtlı imkanı olmayan vatandaşlarımızın evlerine gidip evlerinde aşılarını yapıyoruz. Bağışıklığın yeterli seviyeye gelebilmesi için tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Birlikte salgını yeneceğiz inşallah. Özellikle birinci dozunu yaptırmış ikinci dozunu ertelemiş vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen ikinci dozunuzu ertelemeyin."

Mobil aşı ekibinde bulunan Dr. Veysi Boğa ise ziyaretlerinde aşı hakkında bilgi verdiklerini belirterek, "Hedefimiz salgın bitene kadar aşılamaya devam etmek. Bu yolda da hizmetlerimize devam ediyoruz." dedi.

Aşı olan 85 yaşındaki Durri Ertaş ise, Kürtçe sağlık ekibine teşekkür ederek, "İnşallah bu aşıyla hastalık son bulacak." ifadelerini kullandı.

78 yaşındaki Yusuf Ertaş da herkesin aşı olmasını istedi.

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