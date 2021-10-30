Mardin'de "4. Uluslararası Uçurtma Festivali" düzenlendi - Haberler
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Mardin'de "4. Uluslararası Uçurtma Festivali" düzenlendi

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'de

Mardin'de "4. Uluslararası Uçurtma Festivali" gerçekleştirildi.

MARDİN (AA) - Mardin'de "4. Uluslararası Uçurtma Festivali" gerçekleştirildi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Mardin Müzesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi iş birliğiyle kentin uluslararası alanda tanıtılmasını sağlamak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda festivalin açılışı yapıldı.

Festival kapsamında kentin tarihi mekanları Mardin Kalesi, Deyrulzafaran Manastırı ve Kasımiye Medresesi'nde uçurtmalar uçuruldu.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, medresede çocuk ve vatandaşlarla, eşi Beyhan Demirtaş da Cumhuriyet Meydanı'nda down sendromlu çocuklarla uçurtma uçurdu.

Meydanda kentin yöresel lezzeti hariri tatlısı yapılarak, festivale katılanlara ikram edildi, vatandaşlar canlı müzik eşliğinde halay çekti.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
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