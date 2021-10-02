Manisa'da traktörle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'nın Akhisar ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zeytinliova Mahallesi'nde İ.T'nin kullandığı 45 F 8480 plakalı traktörle ile Suriye uyruklu A.C'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet, Bayhan Sokak'ta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 yaşındaki A.E.C, 8 yaşındaki S.İ. ve sürücü A.C. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.E.C. kurtarılamadı.