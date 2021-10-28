Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
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Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.S'nin (56) kullandığı 45 H 1888 plakalı otomobil Afşar Mahallesinde yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan M.S. ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.???????

Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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