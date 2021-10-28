MANİSA'DA BAYRAM COŞKUSU SOKAKLARA TAŞTI

MANİSA (DHA) - MANİSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu bugün sabah saatlerinden itibaren başladı. Kutlamalar kapsamında 520 ilkokul öğrencisi, bando takımı eşliğinde ellerindeki Türk bayrakları ile sokak sokak gezerek bayram coşkusu yaşattı. Etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bugün itibari ile başladı. Kutlamalar kapsamında binalar ve iş yerlerine bayraklar asıldı. Yunusemre ilçesi Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evra Seda Satan öncülüğünde farklı bir etkinliğe imza atıldı. 520 öğrenci günler öncesinden hazırlanarak, bugün okula ay-yıldızlı ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu tişörtleri ile geldi. Bando eşliğinde okulun bulunduğu Merkezefendi Mahallesi'nde kortej yapan öğrenciler, büyük ilgi gördü. Ellerindeki Türk bayrakları ile sokak sokak dolaşan öğrencilere, veliler de eşlik etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte hem öğrenciler hem de velileri bayram coşkusunu yaşadı. Resmi tören ise Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'nda gerçekleşti. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan katıldı. Tören, Vali Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'ün çelenk sunmasının ardından son buldu, ardından milli mücadele kahramanlarının fotoğraf sergisi gezildi. Törenler yarın Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in tebrikleri kabulü, halk oyunları ve tören geçişi ile son bulacak.