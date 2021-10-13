Manisa CBÜ Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi - Haberler
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Manisa CBÜ Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
Manisa CBÜ Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 29. Akademik Yılı Açılış Töreni münasebetiyle düzenlenen gece programına katıldı.

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 29. Akademik Yılı Açılış Töreni münasebetiyle düzenlenen gece programına katıldı. Programda, Aigai Antik Kenti kazı çalışmalarına ilişkin sunum yapıldıktan sonra İzmir Devlet Opera ve Balesi-İzmir Klarinet Kuartet tarafından konser verildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa CBÜ Akademik kadrosu ve konuklar katıldı. Programda Aigai Antik Kenti Kazı çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı. Sunumun ardından İzmir Devlet Opera ve Balesi-İzmir Klarinet Kuartet tarafından konser verildi. Protokol üyeleri ve konukların büyük beğenisini toplayan konserin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin 29. Akademik Yılı Açılış Töreni sona erdi.

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